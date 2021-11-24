Hangi ittifak önde? Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son anketten sürpriz sonuç çıktı
Muhalefet kanadından son dönemde sık sık erken seçim çağrıları gelirken, ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki 17-23 Kasım tarihleri arasında yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Cumhur ittifakı yüzde 40 oy alırken, Millet İttifakı ise yüzde 41,2 oranında oy aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli seçimler için 2023'ü işaret etse de son dönemde muhalefet kanadından sık sık erken seçim çağrıları yapıldı. Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener, her fırsatta erken seçime gidilmesi yönünde çağrılar yapıyor.
"BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİN?"
Siyasetin gündeminde bu konu yer alırken ORC Araştırma, 17-23 Kasım tarihleri arasında "Bu pazar seçim olsa" anketi yaptı. ORC Araştırma şirketinin başkanı Mehmet Pösteki, anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.
MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 41.2 İLE ÖNDE
ORC'nin "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önüne geçmiş görünüyor. Ak Parti ve MHP'li Cumhur ittifakı yüzde 40 oy alırken, CHP ve İYİ Parti'li Millet İttifakı ise yüzde 41,2 çıktı.
Partilerin oy oranları:
AK Parti: Yüzde 30,9
CHP: Yüzde 25,7
İYİ Parti: Yüzde 15,5
MHP: Yüzde 9,1
Hdp : Yüzde 8,4
DEVA: Yüzde 3,7
Gelecek: Yüzde 2,5
Saadet: Yüzde 1,3
Diğer: Yüzde 2,9
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
Haberler.com - Son Dakika Haberleri