Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
04.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından normalleşme planını açıkladı. Erdoğan'ın medde madde açıkladığı normalleşme planında Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla gibi 7 il için seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin "normalleşme planını" açıkladı. 24 ilde seyahat kısıtlamasının devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz" dedi.
HANGİ İLLERE SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya seyahat kısıtlamasının kalktığını belirttiği açıklamasında, "Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır." dedi.