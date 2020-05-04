Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından normalleşme planını açıkladı. Erdoğan'ın medde madde açıkladığı normalleşme planında Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla gibi 7 il için seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.