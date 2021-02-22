Hangi illerde yasaklar kalkacak? 1 Mart'ta hangi ilerde kısıtlamalar sona erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme adımlarının mart ayında atılacağına ilişkin açıklaması esnafta büyük heyecan yarattı. Peki, 1 Mart'ta hangi ilerde kısıtlamalar sona erecek? Hangi illerde yasaklar kalkacak?

Vaka sayılarının düşük olduğu illerde kontrollü bir şekilde işletmeler açılacak. Normalleşmeye en yakın iller vaka sayılarına bakıldığında sonuçlar görülebiliyor. Peki, Hangi illerde yasaklar kalkacak? 1 Mart'ta hangi ilerde kısıtlamalar sona erecek?

HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme adımlarının mart ayında atılacağına ilişkin açıklaması esnafta büyük heyecan yarattı. Vaka sayılarının düşük olduğu illerde kontrollü bir şekilde işletmeler açılacak. Normalleşmeye en yakın iller vaka sayılarına bakıldığında Şırnak, Hakkari ve Bitlis görünüyor.

Salgın tedbirleri sebebiyle aylardır işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımlar ise bir takım kriterler göz önünde bulundurularak atılacak. Normalleşme sürecinde en büyük kriter ise illerin vaka ve aşı oranları olacak.

VAKA SAYILARINA GÖRE İLLER SINIFLANDIRILACAK

Vaka sayısı ve aşılanma oranları göz önünde bulundurularak iller 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandırılacak ve illerin normalleşme takvimi buna göre şekillenecek.

Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller düşük riskli, yüz binde 11-35 arası vaka olan iller orta riskli, yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller yüksek riskli, yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlenecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek..