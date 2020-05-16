Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller!
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Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller!

Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, 23 ilimizde zorunlu hale getirildi. Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak iller! Detaylar haberimizde.

Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller!
16.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:47

Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 23 ilde zorunlu hale getirildi.

SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale, Kırklareli, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller!
SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER

SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMA YASAĞI

Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, koronavirüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Manşet

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