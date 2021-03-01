Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Yüksek riskli iller hangileri? Yüz yüze eğitim hangi şehirlerde, hangi sınıflar açılacak?
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Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Yüksek riskli iller hangileri? Yüz yüze eğitim hangi şehirlerde, hangi sınıflar açılacak?

01.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:44

Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Kabine kararları! Orta riskli bölgeler nereler? Az riskli bölge! Yüksek riskli iller! Hangi illerde hafta sonu yasağı kalktı? Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Yüz yüze eğitim hangi şehirlerde, hangi sınıflar açılacak? Yüksek riskli iller hangileri?

Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Kabine kararları! Orta riskli bölgeler nereler? Az riskli bölge! Yüksek riskli iller! Hangi illerde hafta sonu yasağı kalktı? Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Yüz yüze eğitim hangi şehirlerde, hangi sınıflar açılacak? İşte detaylar haberimizde…

HANGİ İLLER RİSKLİ BÖLGEDE?

En riskli iller; Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun, Rize, Edirne, Gümüşhane, Sinop, Konya, Sakarya, Osmaniye, Aksaray, Balıkesir en riskli şehirlerdir.

Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Yüksek riskli iller hangileri? Yüz yüze eğitim hangi şehirlerde, hangi sınıflar açılacak?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ RENKLİ):

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI RENKLİ):

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU RENKLİ):

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI RENKLİ):

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8'inci ve 12'nci sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dâhil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise, genel uygulamanın dışında, sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Yüksek riskli iller hangileri? Yüz yüze eğitim hangi şehirlerde, hangi sınıflar açılacak?
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