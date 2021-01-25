Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar 1.250.903 kişinin aşılandığı bilgisine yer verilen sitede ayrıca Türkiye'nin aşı haritası da bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor.

1.250.903 KİŞİ AŞILANDI

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 1.250.903 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

EN FAZLA AŞILAMA İSTANBUL'DA

Sitede yer alan son bilgilere göre haritada en fazla İstanbul'da aşının yapıldığı görülüyor. İkinci sırada ise Ankara yer alıyor. En az aşı ise Bayburt ve Ardahan'da yapıldı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN AŞI HARİTASI(TIKLA-GÖR)

Öte yandan Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak bu sabah İstanbul Havalimanı'na indi. Sevkiyatın ikinci bölümünü kapsayan 3,5 milyon doz aşının da kısa sürede Türkiye'de olması bekleniyor.