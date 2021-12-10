(Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?

A-) Prenses Diana ve Prens Charles

B-) Marie Antoinette ve XVI. Louis

C-) Kleopatra ve Jül Sezar

D-) Melania Trump ve Donald Trump

Doğru Cevap : B şıkkı "Marie Antoinette ve XVI. Louis"

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