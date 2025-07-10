Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında kışın yapraklarını dökmeyen şeklinde bir ifade yer almaz?

Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında kışın yapraklarını dökmeyen şeklinde bir ifade yer almaz?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında kışın yapraklarını dökmeyen şeklinde bir ifade yer almaz? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında kışın yapraklarını dökmeyen şeklinde bir ifade yer almaz? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında kışın yapraklarını dökmeyen şeklinde bir ifade yer almaz?

HANGİ AĞACIN TDK TÜRKÇE GÜNCEL SÖZLÜK TANIMINDA KIŞIN YAPRAKLARINI DÖKMEYEN ŞEKLİNDE BİR İFADE YER ALMAZ?

A: Ardıç

B: Servi

C: Kavak

D: Limon

Cevap : C

Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında kışın yapraklarını dökmeyen şeklinde bir ifade yer almaz?

YARIŞMACI EMİN KIR HAKKINDA

59 yaşında olan Emin Kır, Trabzon'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Lise mezunu olan Emin Bey, imam olarak çalışma hayatına devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler

Özgür Özel'den Osman Gökçek'e zehir zemberek ifadeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak

MHP'nin kilit ismi: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.