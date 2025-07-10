Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında kışın yapraklarını dökmeyen şeklinde bir ifade yer almaz? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında kışın yapraklarını dökmeyen şeklinde bir ifade yer almaz?

HANGİ AĞACIN TDK TÜRKÇE GÜNCEL SÖZLÜK TANIMINDA KIŞIN YAPRAKLARINI DÖKMEYEN ŞEKLİNDE BİR İFADE YER ALMAZ?

A: Ardıç

B: Servi

C: Kavak

D: Limon

Cevap : C

YARIŞMACI EMİN KIR HAKKINDA

59 yaşında olan Emin Kır, Trabzon'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Lise mezunu olan Emin Bey, imam olarak çalışma hayatına devam ediyor.