Hande Yontunç kimdir? Survivor Hande Yontunç kimdir, eşi kimdir?

Esat Yontuç ve eşi Hande Yontuç zaman zaman Survivor programıyla gündeme geliyor. 2017 yılında nikah masasına oturan Esat -Hande Yontuç çiftinin Acun Ilıcalı'ya yakınlığı biliniyor. Peki, Esat Yontuç'un eşi Hande Yontuç (Hande Gülşen) kimdir, mesleği ne?

HANDE YONTUNÇ KİMDİR?

Hande Gülşen, Esat Yontuç ile evlendikten sonra Yontuç soyadını aldı. İkiz kardeşiyle birlikte kıyafet tasarlayan Hande Gülşen'in ünlü moda markası var. İkiz kardeşi Duygu ile dünyaca ünlü yıldızları giydiren Hande Gülşen, İstanbul, Dubai ve Kuveyt arasında çalışıyor.Modacı olmasının yanı sıra genç bir girişimci olan Hande Gülşen, 2wins isimli tasarım şirketinin ortaklarından biri konumunda bulunuyor. O Ses Yunanistan ve Survivor Yunanistan programlarıyla tanınan, Acun llıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontuç ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 2019 yılında Estahan'ı kucağına aldı.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 İstanbul'da doğdu. Esat Yontunç, Acun Medya Genel Koordinatörü'dür.

Orta ve lise öğretimini Moda Koleji'nde tamamlayan Esat Yontunç, İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezundur.

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte "Acun Firarda" programını hazırlamıştır. Program 2006 yılında sona ermiştir.

2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev alan Esat Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü yapmıştır.