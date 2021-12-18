Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, "Valla taş gibiyim. Geçen bir takipçimde bunu yazmıştı" diyerek dikkat çekti.

"KİMSE BİRBİRİNİ KISKANMAMALI

Yener, "Pop müziği kraliçesi Gülşen mi yoksa Hadise mi?" sorusuna, "Verin gazı verin! Kimse birbirini kıskanmamalı. Eğleniyoruz sonuçta" dedi.

"EDİS, TARKAN'I SOLLADI"

"Pop müziği kraliçesi Gülşen mi yoksa Hadise mi?" sorusuna kaçamak cevap veren Yener, "Bence Edis, Tarkan'ın yerini aldı. Son dönemde sürekli üretiyor, konserleri de tam gaz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Röportajın ardından sahneye çıkan Yener, Tepki ile birlikte "Olmazsan Olmaz" şarkısını seslendirdi.