Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi

Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Hande Yener, "Olmazsan Olmaz" şarkısını ilk defa Masquerade Club'te seslendirdi. Beyonce'un İVY Park adlı son koleksiyonundan dizleri açık bir eşofman tercih eden Yener, "Pop müziğin kraliçesi kim?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcının Edis itirafı ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, "Valla taş gibiyim. Geçen bir takipçimde bunu yazmıştı" diyerek dikkat çekti.

"KİMSE BİRBİRİNİ KISKANMAMALI

Yener, "Pop müziği kraliçesi Gülşen mi yoksa Hadise mi?" sorusuna, "Verin gazı verin! Kimse birbirini kıskanmamalı. Eğleniyoruz sonuçta" dedi.

"EDİS, TARKAN'I SOLLADI"

"Pop müziği kraliçesi Gülşen mi yoksa Hadise mi?" sorusuna kaçamak cevap veren Yener, "Bence Edis, Tarkan'ın yerini aldı. Son dönemde sürekli üretiyor, konserleri de tam gaz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Röportajın ardından sahneye çıkan Yener, Tepki ile birlikte "Olmazsan Olmaz" şarkısını seslendirdi.

Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi

Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi

Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

 Klip çekimi için hamama giden Hande Yener, cüretkar pozlar verdi

Klip çekimi için hamama giden Hande Yener, cüretkar pozlar verdi

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title