Hande Yener'den motosikletli gence büyük jest
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Hande Yener'den motosikletli gence büyük jest

Hande Yener'den motosikletli gence büyük jest
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de trafik yüzünden konserine geç kalma tehlikesi yaşayan Hande Yener, arabasından inerek otostop çekmişti. Motosikletiyle duran Erdal Ünal isimli genç, şarkıcıyı konserine yetiştirmişti.

Önceki gün Alaçatı Şerefe'de sahne alan Hande Yener, bu genci ağırladı. Popçu, bir ara Ünal'ı, sahneye davet ederek birlikte "Naber" şarkısını söyledi..Hande Yener, çift taraflı derin yırtmaçlı sahne kostümü ile cesaretini konuşturdu..

Hande Yener, İzmir'deki konserine giderken trafik mağduru olmuştu. Yener, çözümü otostop çekmekte bulmuştu. Yener, kendisine yardımcı olan genci konserine davet etti. Birlikte şarkı söylediler. Geçtiğimiz günlerde aşırı trafiği görünce çözümü otostop çekmekte bulun Hande Yener, otostop çektiği Erdal Ünal'ı sahneye davet ederek, birlikte 'Naber' şarkısını söyledi. Yener, "Yolda bulduğum arkadaşım Erdal Ünal. Davetimi kırmadı geldi."

"Sahneye çıktı. Beraber şarkı bile söyledik" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

Hande Yener'den motosikletli gence büyük jest
Hande Yener'den motosikletli gence büyük jest

Kaynak: Snob Magazin

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