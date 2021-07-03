Hande Ünsal kimdir? Hande Ünsal kaç yaşında, nereli? Hande Ünsal biyografisi!

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Sözüm Söz, Daha İyi gibi şarkılar sanatçının dönüm noktası olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi ödüllerinde "En İyi Klip" kategorisinde ödül kazanmıştır. Peki, Hande Ünsal kimdir? Hande Ünsal kaç yaşında, nereli? Hande Ünsal mesleği nedir? Hande Ünsal hayatı ve biyografisi nedir?

Kendisi gibi müzisyen olan Niran Ünsal'ın kızıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Sözüm Söz, Daha İyi gibi şarkılar sanatçının dönüm noktası olmuştur. Peki, Hande Ünsal kimdir? Hande Ünsal kaç yaşında, nereli? Hande Ünsal mesleği nedir? Hande Ünsal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HANDE ÜNSAL KİMDİR?

Hande Ünsal (d. 25 Şubat 1992, İzmir), Türk pop müzik şarkıcısıdır. Kendisi gibi müzisyen olan Niran Ünsal'ın kızıdır.

HAYATI VE KARİYERİ

Hande Ünsal 25 Şubat 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anneannesinin soy adını kullanmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Sözüm Söz, Daha İyi gibi şarkılar sanatçının dönüm noktası olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi ödüllerinde "En İyi Klip" kategorisinde ödül kazanmıştır.

DİSKOGRAFİSİ

Single'ları;

• "İki Çift Laf" (2016)

• "Oyna Oyna" (2018)

• "Seni Sever miydim?" (2018)

• "Nerdesin?" (2019)

• "Nerdesin? (Akustik)" (2019)

• "Daha İyi" (2019)

• "Daha İyi (Akustik)" (2019)

• "İyi misin?" (2020)

• "Yorgun Savaşçı" (2020)

• "Sözüm Söz" (2020)

• "Sözüm Söz (Akustik)" (2021)

• "Çok Sevmekten" (2021)

• "Gönder Gelsin" (2021)