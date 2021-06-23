Hande Ünsal - Gönder Gelsin sözleri! 'Gönder Gelsin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Hande Ünsal yeni şarkısı 'Gönder Gelsin' 18 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 3 milyon izlenme ve 70 bine beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Hande Ünsal - Gönder Gelsin şarkı sözleri nelerdir? Hande Ünsal - Gönder Gelsin şarkısı hakkında bilgiler!

Hande Ünsal - Gönder Gelsin şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Şarkı sözleri hakkında detaylar yazımızda.

HANDE ÜNSAL - GÖNDER GELSİN ŞARKI SÖZLERİ

Kime ne iyilik yaptıysam

Cezasız kalmadı

Sırtımda ki bıçakları satsam

Gider yeni bir ev alırdım

*****

Daha da kuracak bir cümlem yok

Sen de haklısın tabi

Maskeni hangi yüzüne takacağını

Haliyle şaşırdın

*****

Yaşattığını yaşamadan ölmüyor insan yandın

*****

Daha canimi ne kadar acıtıcan hayat ?

Söyle şu kalbime söyle de bilsin

Gördük en acısını , azını , dahasını

Derdin en babasını gönder gelsin

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

18 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 3 milyon izlenme ve 70 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz - Müzik : Murat Güneş

Düzenleme : Serkan Balkan

Yönetmen: Ecem Gündoğdu