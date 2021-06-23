Hande Ünsal - Gönder Gelsin sözleri! 'Gönder Gelsin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Hande Ünsal yeni şarkısı 'Gönder Gelsin' 18 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 3 milyon izlenme ve 70 bine beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Hande Ünsal - Gönder Gelsin şarkı sözleri nelerdir? Hande Ünsal - Gönder Gelsin şarkısı hakkında bilgiler!
Hande Ünsal - Gönder Gelsin şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Şarkı sözleri hakkında detaylar yazımızda.
HANDE ÜNSAL - GÖNDER GELSİN ŞARKI SÖZLERİ
Kime ne iyilik yaptıysam
Cezasız kalmadı
Sırtımda ki bıçakları satsam
Gider yeni bir ev alırdım
*****
Daha da kuracak bir cümlem yok
Sen de haklısın tabi
Maskeni hangi yüzüne takacağını
Haliyle şaşırdın
*****
Yaşattığını yaşamadan ölmüyor insan yandın
*****
Daha canimi ne kadar acıtıcan hayat ?
Söyle şu kalbime söyle de bilsin
Gördük en acısını , azını , dahasını
Derdin en babasını gönder gelsin
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
18 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 3 milyon izlenme ve 70 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz - Müzik : Murat Güneş
Düzenleme : Serkan Balkan
Yönetmen: Ecem Gündoğdu