Hande Soral: Daha hatları oturmamış bir kızın ya da erkeğin estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum
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Hande Soral: Daha hatları oturmamış bir kızın ya da erkeğin estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum

27.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:49
Hande Soral: Daha hatları oturmamış bir kızın ya da erkeğin estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Hande Soral, Şamdan dergisine kapak oldu

Yakın zamanda ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir 'Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Hande Soral, hayat verdiği 'Ümit' karakteriyle şimdilerde diziyi yakından takip eden herkesin yakın markajında. Projeye dahil oluşunu; "Bir işe sonradan girmenin iyi yanı, neyin içinde olduğunuzu biliyor olmanız. Güzel bir işin parçası olmak çok keyifli" sözleriyle yorumlayan Soral ile kariyerindeki bu yeni yolu, özel hayatı ve yeni heyecanları üzerine konuştuk.

Şimdilerde ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle her hafta izleyiciyle buluşuyorsunuz. Nasıl bir yolculuk sizin için?

Çok keyifli bir zaman yolculuğu… Adana-İstanbul arası bir hayat. Uzun zamandır pandemi sebebiyle evlerde olduğumuz için aslında en büyük değişiklik sosyal ortamlarda bulunuyor olmak.

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde set ortamında olmak nasıl? Motivasyonunuz yerinde mi, nasıl hissediyorsunuz?

Açıkçası, çalışmaya başlamadan önce endişeliydim fakat setteki titizliği gördüğümde içim rahatladı. Olabildiğince steril çalışıyoruz. Bir taraftan bu dönemde çalışıyor olmak da iyi geldi. Bir işe sonradan girmenin iyi yanı, neyin içinde olduğunuzu biliyor olmanız. Güzel bir işin parçası olmak çok keyifli.

Oyunculuğun sizi besleyen, en iyi gelen yönleri neler?

Sanatın hiçbir dalı sevmeden yapılamaz. Oyunculuk, çocukluğumdan beri hobim ve hobiniz işiniz olduğunda hayat daha konforlu ve eğlenceli bir hal alıyor.

Mutluluk ve pozitif yaşam en basit tanımıyla nedir sizin için?

Sağlık ve huzur. Sağlık olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Huzur benim için yaşadığım her anın sebebi. Huzurlu olmak için yaşıyorum.

Hayatta 'mutlu olmak' sizce en çok ne ile bağlantılı? Neler tamam olduğunda mutluluk gelir?

Sağlıklı, huzurlu ve eksiksiz olduğunda… Beni hayatta en çok korkutan kayıplar. Ailem sevdiklerim tam olsun, sağlıklı olsun o zaman ben de tamamım.

Kaynak: Snob Magazin

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