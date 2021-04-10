Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı

Oryantal dans videosu yüzünden günlerce konuşulan Hande Sarıoğlu, kendisine "Story şebeği" diyen Ahmet Hakan'a fena patladı. Hakan'ın yanlış ata oynadığını söyleyen Sarıoğlu, "Beni o ortamda oryantal yaparken görseydi dans eder, ağzının suyu akardı" dedi.

Söylemezsem Olmaz programından ayrıldıktan sonra YouTube kanalı açan Ece Erken, Hande Sarıoğlu'nu konuk aldı. Evinde çektirdiği dans videosunu paylaştıktan sonra işinden ayrılmak zorunda kalan Sarıoğlu, Ahmet Hakan'a fena yüklendi.

"BENİMLE DANS EDER AĞZININ SUYU AKARDI"

Ece Erken'in "Ahmet Hakan ile yaşananları anlatır mısın" demesine üzerine konuşan Sarıoğlu, Ben Ahmet Hakan'ın kaleminde daha adamım. O yanlış ata oynadı. Ona verdiğim cevaptan sonra üzerimden büyük bir yük kalktı. Ona verdiğim cevapla herkese cevap vermişim gibi oldu. Ahmet Hakan senin işin ne, sen ne yapıyorsun? Koskoca adamsın seni yılların gazetecisi olarak görüyoruz. Ülkeni gündemine yön veren programlar yapıyorsun kalkmışsın evinde arkadaşlarıyla dans eden birine bunları yazabiliyorsun. Bir de beni Instagram'dan takip ediyorsun. Bunun üzerine beni sadece oryantal videosuyla beni yargılıyorsun. O adam beni tanıyor olsaydı, benim o oryantali yaptığım ortamda olsaydı benimle dans eder el şaklatırdı ağzının suyu aka aka. Gündem yaratmaya çalıştı ama bakış açısı çok yanlıştı. O yüzden gerekli cevabı aldı ve sustu" ifadelerini kullandı.

AHMET HAKAN VE HANDE SARIOĞLU ARASINDA NE OLMUŞTU?

Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından oryantal yaptığı bir dans videosu paylaşması üzerine kanal yönetimden tepki görünce istifa etmişti. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise Sarıoğlu'nun dans videosu için "Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir 'story şebeği' gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan'a cevap veren Sarıoğlu ise şunları söylemişti: "İzlemeyen, konuşmayan, yazmayan kalmasın lütfen, alınırım. O her şeyi çok bildiklerini sanan, benim oryantalimden daha kıvrak dilleri ve kalemleri olan dayılara seri oryantal getirin. Elden ele gönderin, paylaşın. Ülkede oryantal açığı varmış! İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe."