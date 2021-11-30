Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli?

Hande Sarıoğlu kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hande Sarıoğlu hangi takımlı? Moderatörlüğünü üstlendiği spor programında gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelttiği soru sonrası yaşanan polemik nedeniyle adından bir dönemde söz ettiren Hande Sarıoğlu, paylaşımlarıyla da dikket çekti. Peki, Hande Sarıoğlu kaç yaşında? Hande Sarıoğlu hayatı, biyografisi, eşi ve daha fazlası haberimizde…

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Asıl adı Hande Lala Sarıoğlu olan sunucu 19 Eylül 1988 tarihinde Akçakoca, Düzce'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlayan Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer alan genç sunucu, 2011 yılında Pasaport isimli yarışma formatındaki programı Ümit Erdim ile birlikte sundu.

Ardından Fox TV'de 'Kaç Para Kaç' programını çekti. 2016 yılında da TV8'de başlayan, sunuculuğunu yaptığı 'Böyle Çok Daha Güzelsin' adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı. 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019'dan itibaren Haber türk ekranlarında izleyenlerin karşısına çıkıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde paylaştığı video sebebiyle işine son verilmişti. Galatasaraylı olan sunucu, başak burcu ve 1.72 boyundadır.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet