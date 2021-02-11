Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu ne iş yapıyor?

Birçok kanalda çalışmış ve başarılı işlere imza atan spiker Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu ne iş yapıyor?

Yüklediği mezdeke dansı ile gündemde olan başarılı isim Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu ne iş yapıyor?

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Başarılı ekran yüzü Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördü. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu'nun oynadığı "Aşk-ı Memnu" dizisinde konuk oyuncu olarak bulundu. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı. 2011 yılında "Pasaport" Adlı yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Ardından Fox TV'de "Kaç Para Kaç" programını çekti. 2016 yılında da TV8'de başlayan, sunuculuğunu yaptığı "Böyle Çok Daha Güzelsin" adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı. 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019'dan itibaren Habertürk ekranlarında izleyenlerin karşısına çıkıyor. Galatasaraylı olan sunucu, başak burcu ve 1.72 boyundadır.

HANDE SARIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX'ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. Şubat 2016'da TV8 kanalında başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı. 2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışmaya başladı. Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı.