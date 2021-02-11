Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu ne iş yapıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu ne iş yapıyor?

11.02.2021 14:52 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:56
Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu ne iş yapıyor?

Birçok kanalda çalışmış ve başarılı işlere imza atan spiker Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu ne iş yapıyor?

Yüklediği mezdeke dansı ile gündemde olan başarılı isim Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu ne iş yapıyor?

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Başarılı ekran yüzü Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördü. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu'nun oynadığı "Aşk-ı Memnu" dizisinde konuk oyuncu olarak bulundu. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı. 2011 yılında "Pasaport" Adlı yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Ardından Fox TV'de "Kaç Para Kaç" programını çekti. 2016 yılında da TV8'de başlayan, sunuculuğunu yaptığı "Böyle Çok Daha Güzelsin" adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı. 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019'dan itibaren Habertürk ekranlarında izleyenlerin karşısına çıkıyor. Galatasaraylı olan sunucu, başak burcu ve 1.72 boyundadır.

HANDE SARIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX'ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. Şubat 2016'da TV8 kanalında başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı. 2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışmaya başladı. Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Mesut Özil Deniz Türüç Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Milli İntihar England Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu ne iş yapıyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 15:05:49. #1.15#
title