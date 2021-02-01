Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir?
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Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir?

01.02.2021 11:52 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:57
Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir?

Sunduğu haber programın Fatih Altaylı ile tartışan Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir?

Yaptığı yorumlar, paylaştığı fotoğraflar ile çok konuşulan isim Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir?

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül, 1988 Düzce doğumlu Türk sunucu. 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı. 2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX'ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. Şubat 2016'da TV8 kanalında başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı. 2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışmaya başladı. Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı.

HANDE SARIOĞLU TAKIMI

2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019'dan itibaren Habertürk ekranlarında izleyenlerin karşısına çıkıyor. Galatasaraylı olan sunucu, başak burcu ve 1.72 boyundadır.

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