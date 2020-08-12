Hande'nin Kerem Bürsin sessizliği
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Hande'nin Kerem Bürsin sessizliği

Murat Dalkılıç'tan çocuk istediği için ayrıldığı iddia edilen Hande Erçel, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım sosyal medyada, gördünüz. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Kötü bir şey yok. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben.

12.08.2020 08:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:00

Murat Dalkılıç'tan çocuk istediği için ayrıldığı iddia edilen Hande Erçel, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım sosyal medyada, gördünüz. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Kötü bir şey yok. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben." Genç oyuncu, yeni dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı dedikoduları hakkında ise konuşmak istemedi, aracına binerek uzaklaştı.

Hande'nin Kerem Bürsin sessizliği

Kaynak: Hürriyet

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