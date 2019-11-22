Hande Fırat, canlı yayında Muharrem İnce'nin gönderdiği mesajı okudu

22.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de CHP'li bir isimle görüştüğü yönündeki iddianın yankıları sürüyor. CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sunumuyla ekrana gelen programda da bu konu masaya yatırıldı.

"HEMEN SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM"

Program esnasında Hande Fırat'a bir mesaj gönderen Muharrem İnce, böyle bir görüşme olduğuna inanmadığını belirtti. "Sayın Muharrem İnce'nin şu an bir açıklaması var. Hemen sizlerle paylaşacağım" diyen Hande Fırat, canlı yayında İnce'nin kendisine gönderdiği mesajı okudu.

İşte İnce'nin Hande Fırat'a gönderdiği o mesaj; "Sayın Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüm. O kişiyi sordum. Bildiğini söylemedi. Şeref yoksununu açıklayın dedim. Yarın (bugün) ayrıntılı konuşacağım. Bence böyle bir görüşme yok ama Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi karıştırmak istiyor."

HANDE FIRAT: CHP'LİLER BUNU NEREDEN BİLİYOR?

Hande Fırat ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta kongre süreciyle ilgili söylediklerini hatırlattı ve Kılıçdaroğlu'nun böyle bir iddiayı nereden bildiğini sordu.

Hande Fırat'ın açıklamaları bu şekilde; "Şimdi bir iddia daha var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri. CHP'nin içerisinde nasıl kavga çıkar? Bunun için çalışan ekipleri var. Bunu yeni söylemiyorum, defalarca söyledim. Bakın önümüzdeki süreçte yine masa yine sandalye atılan, yine yumrukların atıldığı bir süreç yaşatmak istiyorlar bize.

Bunlar çok enteresan! CHP bunları nereden biliyor? Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Yani CHP Genel Başkanı "adamlar tutuldu, paralar verildi" iddiasını gündeme getiriyor."