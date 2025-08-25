Magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bu kez sosyal medyadaki ani hamleleriyle gündeme oturdu. Daha önce defalarca kez ayrıldıkları iddia edilen çift, bu söylentileri hep yalanlamıştı. Ancak son yaşanan gelişme sonrası "Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı?" sorusu yeniden gündemin merkezine oturdu. Peki, Hande Erçel ve Hakan Sabancı gerçekten ayrıldı mı? Sosyal medya hesaplarında yapılan hamleler bu iddiaları güçlendiriyor mu? İşte detaylar…

HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI AYRILDI MI?

İlk dikkat çeken hamle Hande Erçel'den geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında Hakan Sabancı ile birlikte yer aldığı tüm fotoğrafları sildi. Bu hamle magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Takipçileri bu hareketi "sessiz bir ayrılık mesajı" olarak yorumladı.

Kısa süre sonra benzer bir adım Hakan Sabancı'dan da geldi. O da sosyal medya hesabından Hande Erçel'le olan tüm karelerini kaldırdı. Çiftin karşılıklı olarak fotoğraflarını silmesi, "Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı?" sorusuna "evet" yanıtını destekler nitelikte algılandı.

Daha önce ilişkilerinin bittiğine dair çıkan haberleri yalanlayan çift, bu kez herhangi bir açıklamada bulunmadı. Sessizliklerini korumaları ve sosyal medya hesaplarını temizlemeleri, bu defa gerçekten yollarını ayırmış olabilecekleri ihtimalini güçlendirdi.