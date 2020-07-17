Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Yakın zamanda evlenmeleri beklenen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çiftinin 3 hafta önce ayrıldığı ortaya çıktı. Çiftin ayrılık kararı sonrası Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un bir arkadaşına yazdığı söz olay oldu.

Hayranlarının yakın zamanda evlenmelerini beklediği ve hatta bir süredir aynı evde kalan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti, büyük bir sürprize imza atarak aralarındaki ilişkiyi noktaladı. Ayrılık kararı sonrası Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un sosyal medyadan arkadaşına yazdığı not dikkat çekti.

İLİŞKİ BİTTİ, DOST KALDILAR

Çift, 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

HANDE FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Ayrılık sonrası ikilinin sosyal medyasına bakan takipçileri Hande Erçel'in ilişkilerine dair fotoğrafları kaldırdığı görülürken Dalkılıç'ın henüz bu tarz bir harekette bulunmadığını gördü.

MERVE BOLUĞUR'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılığı sonrası gözler ünlü popçunun eski eşi Merve Boluğur'a çevrildi. Boluğur'un arkadaşına yazdığı "Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?" sözlerine takipçileri "Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu" diye takıldı.