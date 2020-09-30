Hande Erçel kimdir? Hande Erçel nereli? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Hande Erçel hangi dizilerde rol aldı?
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Hande Erçel kimdir? Hande Erçel nereli? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Hande Erçel hangi dizilerde rol aldı?

30.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:26
Hande Erçel kimdir? Hande Erçel nereli? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Hande Erçel hangi dizilerde rol aldı?

Güneşin Kızları dizisi ile adını duyuran güzel oyuncu Hande Erçel her zaman konuşulmayı başarıyor. Peki, Hande Erçel kimdir? Hande Erçel nereli? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Hande Erçel hangi dizilerrde rol aldı?

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma doğumlu oyuncu başarılı dizi projelerine imza attı. Dizi projeleri kadar özel hayatı ile gündemdendüşmeyen Hande Erçel kimdir? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Tüm merak edilen sorular haberimizde yer almaktadır.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012'de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. Hande Erçel daha sonra Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını Güneşin Kızları dizisi ile yapan oyuncu Murat Dalkılıç birlikteliği ilde çok konuşuldu.

Hande Erçel kimdir? Hande Erçel nereli? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Hande Erçel hangi dizilerde rol aldı?

HANDE ERÇEL BOY VE KİLOSU NEDİR?

Hande Erçel boy: 1.75

Hande Erçel kilo: 53

HANDE ERÇEL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Hayat Ağacı,

Çılgın Dersane Üniversitede,

Sen Çal Kapımı,

Halka,

Güneşin Kızları,

Aşk Laftan Anlamaz,

Siyah İnci

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Haber Yorumları (3)
NMÖÇ: hiç güzel değil ne kadfar abartıyolar
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BVN: çılgın dersanede izledim ben bu kızı o zamna bu kadar güzel değildi.
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UFUK: oyunculuğunu hiç beğenmiyorum
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500
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