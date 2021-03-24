Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler
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Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler

24.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:18

Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'e övgü dolu sözler yağdırdı. Karavanda makyajı yapılan Erçel'in o anlarını kayda alan Bürsin, "Pişt, çok mu güzelsin sen ya, çok mu güzelsin ya, amanım" diyerek ünlü oyuncuya iltifatta bulundu.

FOX TV ekranlarından yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin Serkan'ı Kerem Bürsin, başrol arkadaşı Hande Erçel'i karavanda makyajı yapıldığı sırada kayda aldı.

"ÇOK MU GÜZELSİN SEN YA"

O anları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Kerem Bürsin'in videoda, Hande Erçel'e "Pişt, çok mu güzelsin sen ya, çok mu güzelsin ya, amanım" diyerek iltifatta bulundu. Erçel'le birbirlerine hayranları tarafından sık sık yakıştırılan ve haklarında aşk dedikoduları çıkan Bürsin, paylaşımına "Evet biliyorum AMANIM diye bir kelime yok... Ama bazen kelimeler uydurmak durumunda kalıyor insan" notunu da düştü.

Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler
Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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