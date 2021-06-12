Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi?

Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Fox TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı' nın başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin aşkı yine gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaptıkları bilinen Hande Erçel ve Kerem Bursin sevgili mi? merak ediliyor. Basın mensuplarının sorularına Kerem Bursin ne yanıt verdi. Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi? Konuya ilişkin detayalar haberimizde!

Fox TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı' nın başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin aşkı yine gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaptıkları bilinen Hande Erçel ve Kerem Bursin sevgili mi? merak ediliyor. Basın mensuplarının sorularına Kerem Bursin ne yanıt verdi.Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi? Konuya ilişkin detayalar haberimizde!

HANDE ERÇEL İLE KEREM BURSİN SEVGİLİ Mİ?

Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi?

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bursin ile Hande Erçel arasında aşk iddiaları uzun zamandır konuşuluyor. Her defasında ikilinin arasında aşk olup olmadığı sorularını yanıtsız bırakan Erçel ve Bursin bu kez soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Maldivlerde tatil yapan ikili tatil dönüşü el ele görüntülendi. Kerem Bursin'i sette gören basın mensupları sorularını tekrarladı. Bursin ilk defa aşk iddialarını yalanlamadı.

Kerem Bursin İtiraf Etti

Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi?

Basın mensuplarının sorduğu "Hande Erçel ile aşk yaşamaya ne zaman başladınız?" sorusuna Kerem Bursin'in yanıtı;

"Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler'de başlamadı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum." İfadelerini kullanarak aşkını itiraf etti.

Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Bülent Turan Veysel Eroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Fatma Turgut Selçuk Balcı
Spor Yiğit Şardan Nihat Özdemir Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 21:13:04. #1.16#

title