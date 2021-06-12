Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi?

Fox TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı' nın başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin aşkı yine gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaptıkları bilinen Hande Erçel ve Kerem Bursin sevgili mi? merak ediliyor. Basın mensuplarının sorularına Kerem Bursin ne yanıt verdi. Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi? Konuya ilişkin detayalar haberimizde!

Fox TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı' nın başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin aşkı yine gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaptıkları bilinen Hande Erçel ve Kerem Bursin sevgili mi? merak ediliyor. Basın mensuplarının sorularına Kerem Bursin ne yanıt verdi.Hande Erçel ile Kerem Bursin sevgili mi? Konuya ilişkin detayalar haberimizde!

HANDE ERÇEL İLE KEREM BURSİN SEVGİLİ Mİ?

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bursin ile Hande Erçel arasında aşk iddiaları uzun zamandır konuşuluyor. Her defasında ikilinin arasında aşk olup olmadığı sorularını yanıtsız bırakan Erçel ve Bursin bu kez soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Maldivlerde tatil yapan ikili tatil dönüşü el ele görüntülendi. Kerem Bursin'i sette gören basın mensupları sorularını tekrarladı. Bursin ilk defa aşk iddialarını yalanlamadı.

Kerem Bursin İtiraf Etti

Basın mensuplarının sorduğu "Hande Erçel ile aşk yaşamaya ne zaman başladınız?" sorusuna Kerem Bursin'in yanıtı;

"Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler'de başlamadı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum." İfadelerini kullanarak aşkını itiraf etti.