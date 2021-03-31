Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu
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Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadığı öne sürülen genç iş insanı Murat Akdoğan ile ayrıldıkları konuşulan Hande Erçel, hakkında çıkan tüm iddialara karşı ilk kez konuştu. Erçel, "Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değiller" dedi.

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, İstinye'de bir spor salonuna arkadaşını bırakırken kameralara yansıdı.

"GEREKSİZ BİR HABER"

Güzel oyuncu, aşk yaşadığı hatta ayrıldığı bile konuşulan genç iş insanı Murat Akdoğan ile hakkında çıkan dedikodulara yanıt verdi. Erçel, "Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değiller, bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" şekliden konuştu.

Öte yandan tüm bu aşk haberlerine rağmen ünlü oyuncunun Murat Akdoğan'ı takip etmeye devam ettiği görüldü.

Damla Çelikli
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