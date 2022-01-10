Hande Erçel'den annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Çok özledim annecim

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel 10 Ocak 2019'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberiyle yıkılan oyuncu, annesinin ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşım yaptı.

"ÇOK ÖZLEDİM ANNECİM"

26,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından annesiyle bir fotoğrafını paylaşan Erçel, "Bir kelebek öptü boynumu. Çok özledim annecim" notunu ekledi. Oyuncunun acı paylaşımına binlerce taziye yorumu gelirken 760 binden fazla da beğeni geldi.

"GÜNLERİM İÇİMDEKİ ACIYI YAŞAYARAK GEÇİYOR"

Sevilen oyuncu, annesini kaybettikten sonra yaptığı açıklamada "Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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