Hande Doğandemir'den eski sevgilisi Mert Fırat'a manidar gönderme Hande Doğandemir, eski sevgilisi Mert Fırat'ın Pınar Gültekin cinayetinden sonra yaptığı kadın hakları konuşmasını samimiyetsiz bularak manidar bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Hande Doğandemir'in paylaşımı manidar bulundu. Hande Doğandemir, RayMalifalitiko isimli Twitter kullanıcısının yaptığı "Hayatındaki bütün sevgililerini defalarca kez aldatıp, dolandırıcı gibi ailenin tüm bireyleriyle birlikte bu tezgahı yapan, şimdi de karısını aynı anda 20 kadınla aldatan, hayatında unutamayacağı travmalara neden olan sosyopat reis kadına şiddet ahkamı kesiyor. Gözlemiyorum" paylaşıma Hande Doğandemir'in yorumu damga vurdu.& ;

Kaynak: Snob Magazin