Hande Doğandemir'in yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Uzun süredir hayatlarında kimse olmayan Hande Doğandemir ile Onur Tuna'nın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Ortak dostları sayesinde tanışan çiftin arkadaşlığı, kısa sürede ilişkiye dönüştü.

İKİ HAFTADIR BİRLİKTELER

Yaklaşık iki haftadır birlikte olan çiçeği burnunda sevgililerin, çevrelerine mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor. İkilinin Zekeriyaköy ve Cihangir'de arkadaşlarıyla beraber sık sık eğlenceye çıktığı da söyleniyor.

YAKAYI ELE VERDİLER

Aşk iddiaları magazin kulislerinde konuşulurken Doğandemir'in önceki gün paylaştığı fotoğraftaki detay dikkatlerden kaçmadı. Telefonunun arkasındaki fotoğrafta görünen kişinin Onur Tuna olduğu iddia edildi.

AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Hande Doğandemir geçtiğimiz aylarda da 'Daha İyi Bir Yarın' filminin setinde tanıştığı, kendisinden 6 yaş küçük oyuncu Yağızcan Konyalı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Doğandemir, aşk iddiasını yalanlamıştı.

Ünlü oyuncu, "Bunu siz söylediniz. Biz aşk yaşadığımızı söylemedik. Hangi birini yalanlayalım? Olursa görürsünüz zaten. Yağız ile çok iyi arkadaşız, birbirimizi çok seviyoruz. Bizi yan yana da görebilirsiniz. Ama hayatımda birisi olursa yanımda görürsünüz." ifadelerini kullanmıştı.