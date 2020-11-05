Hande Çinkitaş kimdir? Hande Çinkitaş ne zaman, neden öldü? Hande Çinkitaş olayı nedir?

İstanbul'da 2001 yılında meydana gelen olayda Hande Çinkitaş, bıçak ve çekiç darbeleri ile hayattan koparıldı. O dönem yapılan incelemelerde bir sonuca varılamasa da dava dosyası yeniden açılarak şüphelilere ulaşıldı. Peki, Hande Çinkitaş'ı kim öldürdü?

Hande Çinkitaş kim tarafından öldürüldü? İstanbul Kadıköy, İçerenköy'de 2001 yılında, ortaokul öğrencisi olduğu bilinen Hande Çinkitaş, başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 19 yılın ardından Hande Çinkitaş katili bulundu mu?

HANDE ÇİNKİTAŞ KİMDİR?

Çinkitaş, 12 yaşında 6. sınıf öğrencisiydi. 4 Ocak 2001 tarihinde Kadıköy İçerenköy'deki evinde 13 bıçak ve başına aldığı çekiç darbeleri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ayrıca boğazı ve bilekleri de kesilmiş halde bulundu. Küçük kızın yaşamını yitirdiği odada saçlara rastlansa da incelemeler ardından katil zanlılarına dair ipucu elde edilememişti.

HANDE ÇİNKİTAŞ'IN KATİLİ KİM, YAKALANDI MI?

Polis ekipleri, yeni teknoloji ile davayı yeniden ele aldı, delilleri tekrar inceledi. Yapılan incelemelerde, olayda kullanılan bıçağın üzerinde Baba Nezih Çinkitaş'ın DNA'sının bulunduğu belirtildi. Baba Nezih Çinkitaş, üvey annesi Şehriban Çinkitaş ve komşuları Hacı Osman K. gözaltına alındı.