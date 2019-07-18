Hande Ataizi düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı!
Yaz tatili için oğlu Leon ile Bodrum'a gelen Hande Ataizi, önceki gün Gölköy'de görüntülendi. 46 yaşındaki sunucu, mankenlere taş çıkaran fiziğiyle Bodrum'a damga vurdu.
Ekranlardan bir süredir uzak kalan güzel sunucu Hande Ataizi, bikinisiyle güneşlenirken objektiflere yakalandı.
FİT VÜCUDUYLA GÖZ DOLDURDU
Ekranların aranılan sunucu Hande Ataizi oğlu Leon ile birlikte tatil yaptı. Bikinisiyle denize girerken objektiflere yakalanan güzel sunucu fit vücuduyla göz doldurdu. Objektifleri fark eden sunucu keyfini bozmadan güneşlenmeye devam etti.
HANDE ATAİZİ KİMDİR?
Hande Ataizi, 2 Eylül 1973, Bursa, Türk oyuncu ve sunucu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal' en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.
Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer almış sanat dünyasının önemli ikililerinden olmuşlardır. Ataizi, 2002'de Cem Davran'la birlikte sunduğu İki Kere Kiki programında, manken Sevda Demirel'in tokat atmasıyla yine çok uzun süre magazin gündeminde baş sırada yer almıştı.Özellikle, estetikli burnunu gazetecilere göstermemek için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmaya çalışırken görüntülenince magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.
Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon gösterisinin de sunuculuğunu yapmıştır. Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır.Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır.
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Beğenmiyorsan defol git3 1 Yayından Kaldır
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Değil yağlar, slikonları bile eritmişCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kadın gitti adın kaldı, sopa gibi olmuşCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tüm yağlar gitmiş, ne kadınsılığı kalmış ne kıvrımları. Saçları da kesse aynı cıbıldak hayri olacak.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yaşına rağmen ülkemizdeki genç kızların çoğundan güzel vücudu var.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yozu guzel ama vücudu erkek gibiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ilik gibi lokum gibi tam bir dişiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır