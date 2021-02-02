Hande Yener'den Bülent Serttaş'a olay gönderme!
02.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:01
Şarkıcı Hande Yener, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Yener, diş tedavisinin devam ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı İbo Show'daki davranışlarıyla gündem olan Bülent Serttaş'a olay göndermede bulundu. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Diş tedavisinin sürdüğünü belirten Yener, "Dişime restorasyon yapılıyor desem yeridir. Ağzım uyuştuğu için konuşamıyorum" dedi.
Kaynak: Snob Magazin