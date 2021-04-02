Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi
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Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ - Haberler | Güncel

Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden merhum Muhsin Ertuğrul'un dün hayatını kaybeden eşi Handan Uran Ertuğruliçin Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi

İSTANBUL - Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden merhum Muhsin Ertuğrul'un dün hayatını kaybeden eşi Handan Uran Ertuğruliçin Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden merhum Muhsin Ertuğrul'un dün hayatını kaybeden eşi son yolculuğuna uğurlanıyor. Zinclikuyu Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ertuğrul için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, Ertuğrul'un ailesi ve sanatçı dostları katıldı.

"Ne ekmek ne su, bizi birlikte tutan şey sanattır."

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan "Mütevazi bir insandı. Gelirken bunu düşündüm; bir insan olarak acaba sanatçılardan ne bekliyoruz diye. Acaba sadece sahnede bizi büyülemesi, oynadığı rolün hakkını vermesini mi bekliyoruz. Yoksa sahneden bizim oturduğumuz seyir yerine doğru kurduğu maneviyatla bizi yan yana getirmesini mi bekliyoruz. Ne ekmek ne su, bizi birlikte tutan şey sanattır. Sanatçıya atfettiğimiz rol bambaşka onları rol model olarak görüyoruz. ve bu birliktelikteki kahraman sanatçılarımız onların sahnedeki başarıları kadar kendi hayatlarındaki rol modellikleri de bizleri çok derinden etkiliyor. Anlındaki ışıkla seyircisinin gönlünü ısıtmış olan, Handan Ertuğrul gerçek hayatta yardımsever ve mütevazi kişiliği ile iyi insan rolünü hakkıyla yaşamış ve yaşatmıştır" ifadelerini kullandı.

Burada düzenlenen törenin ardından Handan Ertuğrul'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi
Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi
Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi
Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ

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