Hanau'daki saldırıda yaşamını yitirenler anısına türkü seslendirildi

Almanya'da 4 genç sanatçı, Hanau kentinde 2 yıl önce düzenlenen ırkçı terör saldırısına dikkati çekmek ve saldırıda hayatını kaybedenlerin anmak için saldırının yıl dönümünde "Yolumuz Gurbete Düştü" isimli eseri seslendirdi.

Almanya'da yaşayan genç sanatçılar Ceyda Ejder, Ozan Coşkun, Fatih Maraşlıoğlu ve Turna Kılıç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle seslendirdikleri eser için 19 Şubat 2020'de ırkçı teröre sahne olan Hanau'da bir video klip çekti.

Yönetmenliğini Ekrem Aydın'ın yaptığı eserin aranjörlüğünü ise Ali Saran üslendi.

Eserde yer alan, "Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül" mısralarıyla " Almanya'daki Türk toplumunun sesi" olmayı amaçladıklarını belirten genç sanatçılar, tüm dünyaya seslenip, ırkçılık ve teröre dikkati çekerek "yeter artık" mesajı vermek istediklerini dile getirdi.

"Hanau'yu anmak görevimiz"

YTB Başkanı Abdullah Eren, Hanau'da gerçekleştirilen ırkçı saldırıyı asla unutturmayacaklarının altını çizerek, saldırının, tarihe kazınması gereken bir olay olduğuna vurgu yaptı.

Hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Eren, Hanau'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin her yıl hem Almanya'da hem de Türkiye'de farkındalık oluşturmak için programlar düzenlediklerini aktardı.

Söz konusu eseri çok beğendiğini belirten ve YTB'nin her zaman diasporadaki gençlerin çalışmalarına önem verdiğini ve desteklediği dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Saldırının ardından hemen vatandaşlar ve STK'lar tarafından organize edilen 15 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirmiştik. Cenazelerimizin bir kısmı Almanya'da, bir kısmı ise Çorum ve Ağrı'da defnedildi. Her seneidevriyede vatandaşlarımızın kabirleri başında anma programları düzenliyoruz. YTB desteğiyle Hanau saldırısı kurbanı Gökhan Gültekin için memleketi ağrıda kütüphane açıldı. Hanau'yu anmak, bu konuya ilişkin farkındalığı artırmak YTB olarak bizim görevimiz. O günden bu yana bu olay unutulmasın diye birçok farkındalık kampanyası yürütüyoruz. Her platformda ırkçılığa ve teröre 'yeter artık' demeye devam edeceğiz."

Irkçı terör saldırısı

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı düzenleyen 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.