Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimler? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu nedir?

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimler? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi nerede çeki Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi nerede çekildi?

Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan Western türündeki ABD filmi Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimler? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi nerede çekildi?

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI KİMLER?

Alden Ehrenreich,

Woody Harrelson,

Emilia Clarke,

Donald Glover,

Thandie Newton,

Phoebe Waller-Bridge,

Joonas Suotamo yer almaktadır.

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Corellia gezegeninde, yetim olan Han ve Qi'ra yerel bir çeteden kaçmaktadır. Bir İmparatorluk subayına, koaksiyum olarak bilinen çalıntı yıldız gemisi yakıtı ile bir nakliye gemisine binebilmek için rüşvet verirler, ancak Qi'ra gemiye çıkamadan yakalanır. Han, onun için geri dönme sözü verir ve İmparatorluk Donanması'na bir uçuş öğrencisi olarak katılır ve bir subay ona "Solo" soyadını verir.

Üç yıl sonra Han, İmparatorluk Uçuş Akademisi'nden itaatsizlik nedeniyle atıldıktan sonra Mimban'da piyade olarak görev yapmaktadır. Savaş meydanında Tobias Beckett liderliğindeki İmparatorluk askerleri gibi davranan bir grup suçluyla karşılaşır. Han, Beckett'a çeteye katılmasına izin vermesi için şantaj yapmaya çalışır, ancak Beckett onu tutuklatır ve Chewbacca adlı bir Wookiee mahkumunun bulunduğu bir çukura atılır. Chewbacca'nın dilini anlayabilen Han, onu kaçmak için işbirliği yapmaya ikna eder. Bir Wookiee'nin gücünün yararının farkında olan Beckett, onları kurtarır ve Vandor-1'de bir koaksiyum sevkiyatını çalmak için çeteye dahil eder. Plan, Enfys Nest liderliğindeki bir yağmacı grubu olan Bulut Binicileri, gönderiyi kaçırmak için geldiğinde başarısız olur. Ortaya çıkan kaos, koaksiyumun yok olmasına ve Beckett'in karısı Val ile başka bir mürettebat olan Rio'nun ölümüne yol açar.