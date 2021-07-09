Hamza Yazıcı sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız Tako sevgilisi kim?
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Hamza Yazıcı sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız Tako sevgilisi kim?

Hamza Yazıcı sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız Tako sevgilisi kim?
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Camdaki Kız dizisinde Tako karakteri izleyicinin dikkatini çekti. Dizi sezon finali yaptı ve oyuncular tatil beldelerinde görüntülenmeye başladı. Dizinin tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi. Peki, Hamza Yazıcı sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız Tako sevgilisi kim?

"Çok Güzel Hareketler 2" programıyla tanınan Hamza Yazıcı, şimdilerde Kanal D'nin bir başka yapımı "Camdaki Kız"ın Tako'su olarak karşımıza çıkıyor. Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da görüntülendi. Hamza Yazıcı sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, kaç yaşında? Camdaki KızTako sevgilisi kim?

HAMZA YAZICI SEVGİLİSİ KİM? ŞENAY FORBES KİMDİR?

1992 doğumlu Şenay Forbes, İstanbul'da dünyaya geldi ve aslen Hatay - Antakya'lıdır. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Hamza Yazıcı, ilişkisi hakkında şöyle dedi: "Bana 'Sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum." "Çok Güzel Hareketler 2" programıyla tanınan Hamza Yazıcı, şimdilerde Kanal D'nin bir başka yapımı "Camdaki Kız"da da rol alıyor. İki projede birden oynayan Yazıcı'yla hem bu tempoya nasıl ayak uydurduğunu hem de dizideki rolü 'Tako'yu anlattı. Senaryoyu okuduğumda Tako ve Muzo karakterleri beni çok heyecanlandırmıştı. Tako rolünü canlandırmamı istediklerinde de çok mutlu oldum.

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