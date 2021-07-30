Hamza Yazıcı'nın sevgilisi öyle pozlar verdi ki...
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Hamza Yazıcı'nın sevgilisi öyle pozlar verdi ki...

Hamza Yazıcı'nın sevgilisi öyle pozlar verdi ki...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı ile aşk yaşayan Şenay Forbes, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...

Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapımla adını duyuran ve son olarak Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıkan Hamza Yazıcı, uzun süredir Şenay Forbes ile aşk yaşıyor.

Bir süredir Alaçatı'da tatil yapan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Şenay Forbes son olarak beyaz bikinisiyle bir paylaşımda bulundu. Güneşte yanan Forbes, "Sizleri uyarmak isterim. Sıcaklarda güneşte durmayın" dedi.

Forbes'in bu paylaşımı bazı sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti. Kullanıcılar, "Ülke yanıyor tek derdimiz bu mu şimdi?" diyerek sitemde bulundular.

ŞENAY FORBES KİMDİR?

Türk anne ve Amerikalı bir babanın kızı olan Şenay Forbes, Kaliforniya'da yaşıyor. Sık sık Türkiye'ye gelen genç kadın burada İzmir çevresinde ikamet ediyor.

Hamza Yazıcı'nın sevgilisi öyle pozlar verdi ki...
Hamza Yazıcı'nın sevgilisi öyle pozlar verdi ki...
Hamza Yazıcı'nın sevgilisi öyle pozlar verdi ki...
Hamza Yazıcı'nın sevgilisi öyle pozlar verdi ki...
Hamza Yazıcı'nın sevgilisi öyle pozlar verdi ki...
Hamza Yazıcı'nın sevgilisi öyle pozlar verdi ki...

Kaynak: Snob Magazin

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