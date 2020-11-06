Hamza Dursun kimdir? Hamza Dursun kaç yaşında, nereli? Hamza Dursun olimpiyat başarıları

Başarılı sporcu Hamza Dursun'un hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Hamza Dursun evli mi sorusunu araştırıyor. Sporcu kariyeri ile dikkat çeken isim, olimpiyatlarda sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Hamza Dursun biyografisi haberimizde.

Hamza Dursun kim sorusu gündemde yer alan sorulardan biridir. Ünlü sporcu, spor camiasındaki başarıları ile dikkatleri çekmiştir. Dursun hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Hamza Dursun nereli? Hamza Dursun olimpiyatta kaçıncı oldu? İşte, Hamza Dursun ailesine dair ayrıntılar...

HAMZA DURSUN KİMDİR?

Dursun, 11 Şubat 1994 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Hobi olarak balıkçılık, yüzme ve basketbolla ilgileniyor. Başarıları arasında; Avrupa Kıta Kupası 2.liği, Balkan Kupası 3.lüğü, FIS yarışlarında çeşitli dereceler yer alıyor. Katıldığı oyunlar ise; PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları, Innsbruck 2012 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları, Liberec 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'dir.