Hamur yapma makinesinde çalışırken elektrik akımına kapıldı
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Hamur yapma makinesinde çalışırken elektrik akımına kapıldı

Hamur yapma makinesinde çalışırken elektrik akımına kapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde imalathanede hamur yapma makinesinde çalışırken elektrik akımına kapılan şahıs yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde imalathanede hamur yapma makinesinde çalışırken elektrik akımına kapılan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde bulunan bir imalathanede hamur yapma makinesinde çalışan M.O. (38), makineye temas ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Yaralanan M.O., olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hamur yapma makinesinde çalışırken elektrik akımına kapıldı - Haberler
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