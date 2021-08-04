Hamur teknesinde 72 kilo esrar, mısır tarlasında 15 bin kök kenevir ele geçirildi

Afyonkarahisar'da mısır tarlası ve bostana kenevir eken karı koca, polisin drone destekli operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Afyonkarahisar'da mısır tarlası ve bostana kenevir eken karı koca, polisin drone destekli operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Polis, hasadı yapılan 72 kilo 100 gram esrarı hamur teknelerinde, 15 bin 894 adet ekili keneviri ise mısır tarlasında ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Çobanlar İlçe Emniyet Amirliği desteği ile Çobanlar ilçesinde gerçekleştirildi. Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen narkotik polisi, Zeki (53) ve Rahime U. (50) isimli karı kocanın çiftlik evine baskın düzenledi. Çiftlik evi ve eklentilerinde arama yapan polis, ev ekmeği yapmak için fırınlara hamur taşınan tekneler içerisinde hasadı yapılıp kurutulmuş halde 72 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Kenevirler mısırların arasında havadan tespit edildi

Operasyonda evin hemen yanı başındaki mısır tarlaları ve bostandan şüphelenen polis detaylı arama yaptı. Bölgede drone kaldıran ekipler mısır tarlasını incelediklerinde ekili vaziyette kenevir olduğunu belirledi. Tarlayı drone ile havadan saatlerce didik didik eden ekipler ekili haldeki 15 bin 894 adet kenevirin yerini tespit etti. Ekipler ardından kenevirin sökümlerini yaptı. Kenevir, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası söküldü.

Operasyonunda ardından Zeki U., ile Rahime U. gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon esnasında kenevirleri bulan ekipler sevinçlerini kendilerini görüntüleyen polis drone'una el işaretleri yapıp gülümseyerek gösterdi.

Öte yandan, polis ekipleri ele geçirdikleri esrar miktarı göz önüne alındığında kentte son yıllarda yapılan en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı