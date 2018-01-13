Hamsi Yüklü Tır İki Otomobile Çarptı: 4 Yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde tır ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde tır ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Özlü yönetimindeki 61 K 8809 plakalı hamsi yüklü tır, Samsun-Ordu karayolu Kozluk mevkisinde aynı yönde seyreden Osman T. idaresindeki 55 E 0506 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeridine geçen tır, Osman Güngör'ün kullandığı 55 FB 795 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Özlü, otomobil sürücüsü Güngör ile araçlarda bulunan Mahmut Celal Kilit ve Sevim Güngör, 112 acil servis ekiplerince hastanelere götürüldü.
Kazada tırda yüklü hamsinin yola dökülmesi nedeniyle Samsun-Ordu karayolu, bir süre trafiğe kapalı kaldı.