Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı

RİZE - Rize'de düzenlenen Hamsi Festivalinde 2,5 ton hamsi ızgara ve hamsi tava tüketilirken, hamsi kullanarak yapılan yemekler de sergilendi. Festivalde en fazla ilgiyi hamsili baklava gördü.

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Hamsi Festivali Rize sahil dolgu alanında gerçekleşti. Düzenlenen festivalde 2,5 ton hamsi mangallar ile kızartılarak vatandaşlara dağıtıldı. Mangal stantlarının önünde oluşan uzun kuyrukların yanı sıra hamsiyle yapılan yemeklerin bulunduğu stant ilgi çekti.

Hamsili pilav, hamsili ekmek, hamsili kara lahana sarması, hamsili içli köfte, hamsili sushinin yanı sıra en çok ilgiyi hamsili baklava gördü. Tüm lezzetlerin tadına bakan vatandaşlar festivalden mutlu ayrıldı. Rize Merkez Kurtuluş İlköğretim Okulu 3. Sınıf öğrencilerinin deniz kirliliği ile alakalı tiyatrosunun da sahne aldığı festival, yöresel sanatçıların konserleri ve kurulan dev horon halkaları ile son buldu.

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Rahmi Metin "Güzel bir hamsi festivali oldu. Havanın güzel olmasıyla arkadaşlarımız güzel bir ortam sundular bize. Biliyorsunuz geçen hafta Şırnak'ta Rize Belediyesi tarafından bir hamsi festivali düzenlendi. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu etkinlikleri yaparak şehri öne çıkarmak istiyoruz. Rize sadece yaz aylarında gelinen bir yer değil, bu aylarda da gelinmesini sağlayacağız. Rize güzel, organik bir şehir. Mikroklima özelliği taşıyan bir şehir. Çok endemik bitki türlerimiz var. Bol yiyeceklerimiz var. Hamsinin 132 çeşidini arkadaşlar yaptı. Sizlerle beraber o stantlarda gezeceğiz. Rize sadece liderler çıkan bir şehir değil. Rize yiyecekleriyle, doğasıyla beraber çok özel bir şehir. Bunu da göstermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Hamsinin araştırılarak çeşitlerinin geliştirilmesinin gerektiğini dile getiren Ramazan Kaya isimli vatandaş "Hamsiyi gastronomi olarak geliştirmek lazım. Bununla uğraşmıyorlar. Hamsinin bir sürü yemek çeşidi var, hamsiyi her şeyde kullanabilirsiniz" dedi.

Hamsinin çeşitlerine baktığında yüzlerce farklı damak tadının olduğunun altını çizen Mustafa Turan isimli vatandaş ise "Çok güzel oldu, bu yıl geçen yıllara nazaran daha iyi oldu. Çok güzel reklamı yapılmıyor aslında, yapılsa daha iyi olur. Bir sürü yemek çeşidi de var. Çok güzel bir çeşit çok güzel bir damak tadı. Reklamının yapılması lazım. Pandemi nedeniyle her şey kısıtlı oldu. Şimdi daha iyi oldu. Yabancıların da gelip hamsiyi tatması lazım. Eminim ki her yıl gelirler bu festivale. Sonuçta hamsi bizim can damarımızdır. Tatlısından böreğine her şeyi yapılıyor. Onun için çok güzel bir damak tadı bırakacak" ifadelerini kullandı.

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi Halim Turgut ise "Belediyemizin organizasyonu olan hamsi festivalinde 150 kişilik gençlik ekibi olarak sahadayız ve belediyemize her organizasyonda olduğu gibi desteğimizi veriyoruz" şeklinde konuştu.