Hamit Kılıç: "Biz yapmaya talibiz, bizim işimiz çok"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Yaparsak iş çok, yapmazsak hiç yok. Biz yapmaya talibiz, bizim işimiz çok" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Mahalle ziyaretlerine AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, Bafra Belediyesi Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar ve Ahmet Tokgöz ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ziyaret programında sırasıyla Çetinkaya, Küçükkavakpınar, Kelikler, Hüseyinbeyli, Göltepe, Gökçeağaç ve Gökçekent Mahallelerini ziyaret edilerek vatandaşlarla bir araya gelindi.

"Bizim işimiz çok"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç gerçekleştirdiği açıklamada, "Mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. Mahallerimizdeki çalışmalarımızı yerinde inceleyerek hemşehrilerimizin görüşlerini aldık. Misafirperverliklerinden ötürü her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaparsak iş çok, yapmazsak hiç yok. Biz yapmaya talibiz, bizim işimiz çok. Bu düşünce ile gece-gündüz demeden aldığımız emanetin gereğini yapmaya, her şeyin en iyisine layık halkımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bize ulaşamayana ulaşmaya devam edeceğiz"

AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı ise, "Bize ulaşamayana, biz ulaşmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerimizde muhtarlardan sokaktaki vatandaşlara, hanımlardan gençlere ve çocuklara kadar her kesimden vatandaşla görüşme fırsatı buluyoruz. Her mahallemizi karış karış dolaşmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her mahallede aynı sıcaklık ve samimiyetle karşı karşıya kalıyoruz. Kadirşinas halkımızın gönlünden süzülen misafirperverliği tüm yorgunluğumuzu üzerimizden atıyor. Büyükşehir Belediyemiz ve Bafra Belediyemizin mahallelerimizde çok güzel çalışmaları var. Hep birlikte el ele vererek mahallerimizin beklentilerine çözüm bulmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

