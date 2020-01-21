Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu
6 aylık hamileyken nişanlısı Temel Kankıran tarafından darp edilen oyuncu ve model Ceren Kaplakarslan, anne oldu. Bebeğinin adını Tuva koyan Kaplakarslan ilk fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.
Şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi oyuncu ve model Ceren Kaplakarslan, geçen ekim ayında nişanlısı Temel Kankıran tarafından hamileyken darp edilmiş, şikayetçi olmuştu. 6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci'yi silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan yapımcı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti.
RAFET EL ROMAN DESTEK OLMUŞTU
Şarkıcı Rafet El Roman da Ceren Kaplakarslan'ın sevgilisinden şiddet görmesine çok üzülmüş, eski eşinin yanında olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Olaydan sonra tedavi olan Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci'yle Amerika'ya gitmişti.
KIZINI KUCAĞINA ALDI
Ceren Kaplakarslan'dan müjdeli haber geldi. Amerika'da bir kız bebek dünyaya getirdi. Adını Tuva koyan Kaplakarslan, ilk fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınladı. Oyuncunun Temel Kankıran'a açtığı davalar ise hala sürüyor.
Haber Videosu: Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu
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Hastanede, doktor filmimi çekti. Doktora, “hangi kanalda oynar?” dedim. Adam hipokrat yeminini bozdu, beni kovalıyor. :((((Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Benim de enn büyuk hayalim Anne olmak inşallah olurum da..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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CEREN''İM HALA AKLIM ERMİYOR , O ROMAN RAFET'' LE NASIL BİRLİKTE OLDUN, SENİ AF EDEMİYORUM.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Annelik çok güzel bir duygu, ALLAH herkese nasip etsin inşallah, Okulum biter bitmez bende evlenip bebeğimi kucağıma almak istiyorum.Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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Sus lan dingil Ziyaa2 1 Yayından Kaldır
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Slm sakaryalı kız2 Yayından Kaldır
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Ne diyon la lavuk dürbünlü4 3 Yayından Kaldır