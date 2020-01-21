Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu
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Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu

6 aylık hamileyken nişanlısı Temel Kankıran tarafından darp edilen oyuncu ve model Ceren Kaplakarslan, anne oldu. Bebeğinin adını Tuva koyan Kaplakarslan ilk fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

21.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:20
Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu

Şarkıcı 'ın eski eşi oyuncu ve model , geçen ekim ayında nişanlısı Temel Kankıran tarafından hamileyken darp edilmiş, şikayetçi olmuştu. 6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci'yi silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan yapımcı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti.

RAFET EL ROMAN DESTEK OLMUŞTU

Şarkıcı Rafet El Roman da Ceren Kaplakarslan'ın sevgilisinden şiddet görmesine çok üzülmüş, eski eşinin yanında olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Olaydan sonra tedavi olan Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci'yle Amerika'ya gitmişti.

KIZINI KUCAĞINA ALDI

Ceren Kaplakarslan'dan müjdeli geldi. Amerika'da bir kız bebek dünyaya getirdi. Adını Tuva koyan Kaplakarslan, ilk fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınladı. Oyuncunun Temel Kankıran'a açtığı davalar ise hala sürüyor.


Haber Videosu

: Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu
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