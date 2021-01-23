Son dakika haberleri: Hamilelik sigortasına ilgi yüzde 300 arttı

KORONAVİRÜS salgınında hamilelik sigortasına talep yüzde 300 arttı. Sigortacı Nevin Uçak (46), "Doğum masrafları çok arttı. Hamileler çok ciddi rakamlarla karşılaşıyorlar. Bu yüzden uzun zamandır var olan bu poliçe, bu zamanda önem arz etti" dedi.

Pandemi, on binlerce insanın da ölümüne neden oldu. Bu dönemde bazı alışkanlıklar da değişti. Kalabalıklardan uzak duranlar, daha izole yaşamaya başladı. Bazı vatandaşlar ise yoğunluğun daha az olduğunu düşündüğü özel hastaneleri tercih etmeye başladı. Çocuk bekleyen aileler ise özel hastanelerdeki tedavi masraflarının yüksek olmasıyla çözüm arayışına girdi. Hamilelik sigortasına talep, pandemi döneminde yüzde 300 arttı. Sigorta firması sahibi Nevin Uçak, "Hamilelik sigortasının çeşitleri var. Hamilikten önce yaptırılanlar ya da hamile olduktan sonra yaptırılanlar. Hamile kaldıktan sonra da doğum ve hamilelik sigortası yaptırabiliyoruz. Hamile olan kadınlarımızın gebelik kontrollerini tetkik, tahlil, tarama testleri, ultrason, NTS bağlama ve doğum masraflarının hepsini bu poliçe karşılıyor. Özel hastane masraflarını bu poliçe karşılıyor. Masrafları neredeyse üçten bire indiriyor" dedi.

PANDEMİDE TALEP PATLADI

Pandemi döneminde özel hastanelere ilginin artmasının hamilelik sigortasına talebi de artırdığını belirten Nevin Uçak, "Herkes bebeğini daha sağlıklı bulduğu ortamda dünyaya getirmek istiyor. Talep arttığı için özel hastanelerdeki fiyatlar da arttı. Epey yüksek maliyetlerle karşılaşıyor insanlar. Vatandaşlar, böyle olunca arayışa girdi. Genelde hamilelikten önce bu sigortanın yapıldığı bilinir, ama hamilelikten sonra da bu sigortayı yaptırabiliyorlar. Bunlar da masrafları karşılıyor. İnsanların bütçesine yardımcı oluyor. Pandemiden önce de poliçemiz vardı. Çok dikkat çekmiyordu. Belki de özel hastanelerdeki fiyatlar bu kadar yüksek değildi. 7- 8 yıldır bu ürün var. Geçen yıla oranla bu ürüne yüzde 300 talep artışı var. Doğum masrafları çok arttı. Süreci yaşayan ailelerimiz bilir. Gittiklerinde çok ciddi rakamlarla karşılaşıyorlar. Bu yüzden de uzun zamandır var olan bu poliçe, bu zamanda dikkat çekti ve önem arz etti" dedi.

Poliçe ücretleriyle ilgili de bilgi veren Uçak, "Bunlar hastanelere göre değişiyor. Farklı hastanelerin farklı anlaşmaları var. Bu anlaşmalara göre de 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya kadar değişiyor. Sadece doğum olarak da alınabiliyor. Mesela hamilemiz 9'uncu ayında. Bunun fiyatı da 3 bin 500 ila 4 bin TL arasında değişiyor. Anlaşmalı özel hastanelerde kullanabiliyorlar" dedi.

Eczacı teknisyeni Buket Yılmaz (33), "Sigortayı yaptırma nedenim. Pandemi nedeniyle özel hastane tercihim olması. Ama özel hastanede benim için maliyetler yüksek. Bu nedenle özel sigorta yaptırma gereği duydum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN