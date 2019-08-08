Hamilelik kilolarını veren Kıvılcım Ural, fit görüntüsüyle dikkat çekti

08.08.2019 13:26

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze ile 5 aylık hamileyken nikah masasına oturan Kıvılcım Ural, bikinili fotoğraflarını paylaştı.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Hamilelik sürecinde çok kilo almayan Kıvılcım Ural, yaz ayına fit vücuduyla girdi. Doğum sonrası kilolarını kolay bir şekilde veren Ural, renkli bikinileriyle verdiği pozlarla beğeni topladı. Son olarak yeşil bikinisiyle poz veren Ural, fotoğrafı "Sevgilim çok güzel fotoğraf çeker" notuyla paylaştı.

KIVILCIM URAL KİMDİR?

Kaan Tangöze ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Kıvılcım Ural, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı. 60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural'ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilendi.

Önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Kıvılcım Ural, ardından 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nde tamamladı.

Müzisyen ailede doğan Kıvılcım Ural çocukluğundan beri müziğe düşkün olmuştur. İlk zamanlarda bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle paylaşan Kıvılcım Ural müziğin yanı sıra kısa film, dizi, reklam ve müzik kliplerinde ekran yüzü olarak yer aldı. Kıvılcım Ural son olarak "Rüya raporları" isimli müzik albümünü çıkardı.