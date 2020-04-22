Hamilelik iddialarına avukatı aracılığıyla cevap verdi!
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Koronavirüs, Müge Anlı, Magazin, Haber

Hamilelik iddialarına avukatı aracılığıyla cevap verdi!

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, Müge Anlı'nın hamile olduğu için programına ara verdiğini iddia etmişti. Anlı, avukatı aracılığıyla bu iddiaya cevap verdi

22.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:42
Hamilelik iddialarına avukatı aracılığıyla cevap verdi!

Müge Anlı, kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuya avukatı aracılığı cevap verdi. Müge Anlı'nın avukatı Eylem Kahraman, açıklamasında şunları söyledi: "Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir.& ;

'KİŞİLİK HAKLARI AĞIR BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLDİ'

Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir. Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."

Kaynak: Snob Magazin

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