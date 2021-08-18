Hamileler aşı olabilir mi? Hamileler aşı olmalı mı? Covid-19 aşısı olabilir mi? Hamileler hangi aşıyı olmalı?

Koronavirüsün ülkemizdeki etkileri devam etmekte. Bu bağlamda Covid-19 ile en büyük mücadeleyi aşılama ile veren Türkiye'de, aşı ile ilgili konular merak edilmekte. Koronavirüs ile ilgili son dönemde en çok merak edilen konulardan birisi hamilelerin aşı yaptırıp, yaptıramayacağı oldu. Peki, Hamileler aşı olabilir mi? Hamileler aşı olmalı mı? Covid-19 aşısı olabilir mi? Hamileler aşı olmalı mı?

Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ederken son dönemde hamile olan vatandaşların aşı olması ile ilgili konular merak edilmekte. Ülkemizde şu an BionTech ve Sinovak aşıları yapılırken, hamile vatandaşlar internette en çok "Hamileler aşı olabilir mi? Hamileler aşı olmalı mı? Covid-19 aşısı olabilir mi? Hamileler aşı olmalı mı? Hamileler hangi aşıyı yaptırmalı?" sorularına cevap aramakta. Detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

HAMİLELER AŞI OLABİLİR Mİ?

Hamilelikte aşı olunmasının zararı ile ilgili resmi bir bilgi ve açıklama bulunmamakta. Bununla beraber Hamile ve gebeliğin ilk üç ayında aşı olunmaması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Gebelikte inaktif COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

HAMİLELER AŞI OLMALI MI?



Gebeliğin 3 ayından sonra düşük riski olmayan kişilerin doktorlarının uygun görmesi ve kendilerinin istemesi halinde aşı olması, pandemik süreçten en az zararla ayrılması açısından tavsiye edilmektedir. Ancak aşı olmaya karar veren hamile vatandaşların mutlaka uzman tavsiyesi alması önerilmektedir.

HAMİLELER HANGİ AŞIYI OLMALI?

Mevcut COVID-19 aşıları arasında gebelikte kullanıma dair en fazla veri BioNTech aşısına ait ve güvenli olduğu ortaya konulmuş durumda. Faz üç çalışmalarının ardından 15 yaş altı kişilere de yapılması uygun görülen BioNTech aşısının hamilelere daha uygun olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

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CDC, aşı kılavuzunu ABD'de Delta mutasyonu nedeniyle hastaneye yatışlarda ve can kayıplarındaki artışın ardından güncelledi. CDC'nin hamilelerin aşılanmasına ilişkin güncellediği kılavuza göre, hamilelik nedeniyle aşı olmayan kadınların, Covid-19'a bağlı düşük, ölü doğum ve ciddi hastalıklar açısından yüksek risk taşıdıkları belirtildi. CDC'nin yeni tavsiyesine göre aşılamanın, emziren anneler ve hamile kalmayı planlayan kadınlar için de geçerli olduğu belirtildi.

CDC'nin Üreme Sağlığı Bölümü'nde Acil Durum Hazırlık ve Müdahale ekibinin ekip lideri Sascha Ellington ise yaptığı açıklamada, hamile kadınlarda aşılamanın düşük olduğunu ve hamileler arasında aşılama oranının sadece yüzde 23'ünün en az bir doz aşılandığını aktardı.

Hamileler arasında aşılamayı arttırmak istediklerini belirten Ellington, "Kadınların korunmasını istiyoruz. Herhangi bir güvenlik riski görmüyoruz ve bu nedenle aşılamanın faydaları, potansiyel veya bilinmeyen risklerden gerçekten daha ağır basıyor" dedi.

Ellington ayrıca, aşı hakkındaki dezenformasyonlara değinerek, "Doğurganlıkla ilgili yayılan efsanelerin farkındayız. Bunlar herhangi bir kanıta dayanmıyor. Bunu destekleyen hiçbir bilim yok" ifadelerini kullandı.

CDC'nin 2 bin 500 kadın üzerinde yaptığı güncel bir araştırmanın verilerine göre, 20 haftalık hamilelikten önce en az bir doz Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı olanların düşük yapma riskinde herhangi bir artış olmadığı belirtildi.

Araştırmaya göre, hamile kadınların yaklaşık yüzde 23'ünün en az bir doz aşılandığı belirtilirken, aşılananlar arasında yaklaşık yüzde 13'lük bir düşük oranının bulunduğu aktarıldı.

Uzmanlar, Covid-19 aşılarının onaylanmasına yol açan çalışmalara hamile kadınların dahil edilmemiş olmasına rağmen, aşıların onlar için de güvenli olduğunu ve hamilelik sırasında verildiğinde yeni doğan bebeklere bir miktar koruma sağlayabileceğini belirtti.

Bazı uzmanlar ise, Delta mutasyonunun hamile kadınlarda virüsün diğer mutasyonlarından daha şiddetli semptomlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.