Hamile Uygur kadından yardım çağrısı: Türkiye bizi Çin'e sınır dışı etmek istiyor

07.08.2019 19:06

Avrupa'ya ulaşma amacıyla 6 Ağustos'ta Bosna'ya giden ancak Bosna Hersek'in kabul etmemesi nedeniyle İstanbul'a gönderilen Uygur kadın Rena Yaermaimaiti ve kızı Asma'nın Aisitai'nin Türkiye'den Çin'e sınırdışı edileceği iddia edildi