Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı
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Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı

Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de hamile olduğunu bilmeyen bir kadın uçuş sırasında doğum yaparken, uçağın inmesinin ardından hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD'de hamile olduğunu bilmeyen bir kadın uçuş sırasında doğum yaparken, uçağın inmesinin ardından hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD'nin Utah eyaletinden Hawaii'ye yapılan uçuş sırasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Hamile olduğunu bilmeyen Lavinia Mounga adlı yolcu, Delta Havayolları'na ait uçakta doğum yaptı. Uçağın kalkmasından bir süre sonra doğum sancıları başlayan Mounga'nın yardımına yolcular arasında bulunan doktor ve hemşireler koştu. Yoğun çabaların ardından Raymond adı verilen 29 haftalık bebek dünyaya geldi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, anne ve bebeğin şansına uçakta bulunan doktor ve 3 yeni doğan hemşiresi, göbek bağını kesmek için ayakkabı bağcığı, bebeği sıcak tutmak için mikrodalgada ısıtılmış şişeler ve bebeğin kalp atışlarını takip etmek için de akıllı saat kullandı.

"HAMİLELİĞİNİ BİLMİYORDU"

Anne ve bebek, uçak Hawaii'ye iner inmez Kapiolani Kadın ve Çocuk Tıp Merkezi'ne götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mounga yerel basına yaptığı açıklamada, "Hamile olduğumu bilmiyordum" dedi.

Doğuma yardımcı olan Dr. Dale Glenn, "Hasta, doğum sırasında uçakta 3 yeni doğan hemşiresi bulunacak kadar şanslıydı. Bunun en güzel yanı ekip çalışması olması, herkes yardım etti" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı
Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı
Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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